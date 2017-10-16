Создать стиль карты магазина - вектор

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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. 

Требуется доработать векторную карту супермаркета, а именно: визуально выделить прилавки, зоны покупок и собственно территорию. Также добавить небольшой объем стеллажам (пример на скриншоте #1).  Вектор карты имеется, рисовать планировку с нуля не требуется, только работа с общим стилем. 

Общий стиль карты требуется выполнить в цветовой гамме приложения (скриншоты #2 #3) для дальнейшего

использования в нем. Финальный результат должен быть в векторе. Исходник карты вышлю исполнителю.

Жду ваших заявок. 

8 лет назад
2time
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3 года назад

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