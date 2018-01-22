Отрисовать в Корел картинку по мотивам сказки "Колобок"

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Завершен8 заявок313 просмотров

Готовое изделие будет ч/б 

Рисовать нужно только контурно, схематично, (пример готового на фото - деревянное)

Необходимо:

Черным контуром рисунок, любой сюжетный из сказки "Колобок" разместить на круге диаметром 20 см по внешнему краю

 

8 лет назад
guest_14773773008415
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zaitcevaal
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Заказ выполнен очень точно и в срок, внимательно учтены рекомендации и корректировки.
Все отлично. Работой довольна)

Заявки фрилансеров

zaitcevaal
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад