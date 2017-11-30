Коллаж

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок508 просмотров

Нужно примерно следующее.

1. Большой автобус (марку и модель напишу), занимающий большую часть фото.

2. Лого и название фирменным шрифтом предоставлю. Достаточно крупно

3. Все это на фоне очень красивого пейзажа

4. Фото вписать в календарь, векторный файл пришлю.

Буду рад предложениям исходя из опыта специалистов и чувства прекрасного (другие элементы, цвета, стилистику, спецэффекты и т. п.). 

8 лет назад
ph46
52 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад
$15
3 дня
Второй раз работаю с Людмилой, получил, что хотел. Людмила, спасибо, обязательно буду обращаться в будущем.
Как всегда очень довольна сотрудничеством. Искренне рекомендую!

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад