Добрый день! http://prntscr.com/gvzeam мне нужно что то в таком стиле. Но только промышленные предприятия, например кирпичный завод но чтоб глядя на рисунок было понятно что это именно производство кирпичей. Общее количество разных заводов 12 и нужно ...