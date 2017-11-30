Подготовить картинку дляпоста FB ко дню защитника Украины. Нужно подготовить картинкудля поста, посвященный дню защитника Украины. Праздник намечен на 14.10. Срок сдачи – конец дня13.10. Картинка для компании ...
Коллаж
Нужно примерно следующее.
1. Большой автобус (марку и модель напишу), занимающий большую часть фото.
2. Лого и название фирменным шрифтом предоставлю. Достаточно крупно
3. Все это на фоне очень красивого пейзажа
4. Фото вписать в календарь, векторный файл пришлю.
Буду рад предложениям исходя из опыта специалистов и чувства прекрасного (другие элементы, цвета, стилистику, спецэффекты и т. п.).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать 3-4 достаточно простых картинки для рекламной сети Яндекс - графический элемент+текст, тематика - взыскание долгов. От Вас - цена, сроки, примеры. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание принта спортивной одежды для бега (леггингсы)Завершен7 лет назад
- $2
Необходимо создать ряд тематических цифровых портретов. Прикрепляю файлы уже имеющимся портретом и то, из чего он состоит. Процесс работы будет происходить следующим образом: я высылаю чёткое ТЗ с описанием всех ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! http://prntscr.com/gvzeam мне нужно что то в таком стиле. Но только промышленные предприятия, например кирпичный завод но чтоб глядя на рисунок было понятно что это именно производство кирпичей. Общее количество разных заводов 12 и нужно ...Завершен8 лет назад
- $1
Нарисовать иллюстрацию по заданным параметрам. Тема: багги, автомобильИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно на основе: - отрисованной вручную схеме (она приложена) - карты и моих объяснений нарисовать новую схему в стиле сайта. Старая схема находится тут: http://www.zaovivas.ru/kontakty.phpЗавершен8 лет назад
Есть макет с средним качеством. Надо набрать текст и нарисовать картинки которые на макете. На выходе векторный редактируемый файл. Без предоплаты. Оплата яд или сбер.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевести иконки (файл прилагается) в svg.Завершен8 лет назад
Необходим дизайнер для создания картинок для сайта, пример статей в которых нужны картинки http://ugonavto.net/rejting/rejting-luchshix-avtosignalizacij-po-mneniyu-ekspertov-2016-2017.html и http://ugonavto.net/rejting/statistika-ugonov-v-sankt-peterburge-kakie-mashiny-ugonyayut-v-sankt-peterburge-v-2016-2017-godu.html . Картинки в первую очередь для рейтингов, статистик, так же миниатюрных, в дальнейшем планируется расширение, картинки для всего сайта. ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад