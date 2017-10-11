Подготовить картинку дляпоста FB ко дню защитника Украины.

Нужно подготовить картинкудля поста, посвященный дню защитника Украины. Праздник намечен на 14.10.

Срок сдачи – конец дня13.10.

Картинка для компании TIS — крупнейший грузоперевалочный морской порт Украины.

Website http://www.tis.ua/main_ru.html

Картинка будетопубликована на facebook

Размер изображения: 1200*630 px

Что должно быть накартинке:

1. Логотип TIS – во вложении

2. Робот TIS.Ссылка на исходники cdr и ai и фотографии робота во всех ракурсах.

3. Материалы,которые соответствуют празднику «День защиты Украины»

На картинке не должнобыть каких-либо взрывов, крови или военных элементов.

Картинка должнаотображать надежность, защиту, патриотизм.

Если есть возможностьанимировать изображение (не слайд шоу, а именно, чтобы элементы двигались) –

доп. Оплата.

В заявке кратко опишите вашу идею поста, ожидание по оплате и сроки в которые сможете подготовить.