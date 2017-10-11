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Подготовить картинку дляпоста FB ко дню защитника Украины.
Подготовить картинку дляпоста FB ко дню защитника Украины.
Нужно подготовить картинкудля поста, посвященный дню защитника Украины. Праздник намечен на 14.10.
Срок сдачи – конец дня13.10.
Картинка для компании TIS — крупнейший грузоперевалочный морской порт Украины.
Website http://www.tis.ua/main_ru.html
Картинка будетопубликована на facebook
Размер изображения: 1200*630 px
Что должно быть накартинке:
1. Логотип TIS – во вложении
2. Робот TIS.Ссылка на исходники cdr и ai и фотографии робота во всех ракурсах.
3. Материалы,которые соответствуют празднику «День защиты Украины»
На картинке не должнобыть каких-либо взрывов, крови или военных элементов.
Картинка должнаотображать надежность, защиту, патриотизм.
Если есть возможностьанимировать изображение (не слайд шоу, а именно, чтобы элементы двигались) –
доп. Оплата.
В заявке кратко опишите вашу идею поста, ожидание по оплате и сроки в которые сможете подготовить.
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