Нужен дизайнер для создания тематических картинок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок208 просмотров

Необходим дизайнер для создания картинок для сайта, пример статей в которых нужны картинки http://ugonavto.net/rejting/rejting-luchshix-avtosignalizacij-po-mneniyu-ekspertov-2016-2017.html и http://ugonavto.net/rejting/statistika-ugonov-v-sankt-peterburge-kakie-mashiny-ugonyayut-v-sankt-peterburge-v-2016-2017-godu.html . Картинки в первую очередь для рейтингов, статистик, так же миниатюрных, в дальнейшем планируется расширение, картинки для всего сайта. Просьба указать цену за картинку, сроки изготовления картинок. 

HTML
8 лет назад
nevenkij2307
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров