Обрисовать готовый макет.

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Завершен3 заявки269 просмотров

Надо перерисовать картинку в векторе.

На выходе должен быть файл CDR

без предоплаты.

Ваши сроки и цена?

8 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

DikaDaraRika
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$9
3 дня
Быстрая работа, качественный макет. Довольна сотрудничеством.
Довольна сотрудничеством

Заявки фрилансеров

DikaDaraRika
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад