Разработка дизайна для сборника Михаила Жванецкого

Задача:

Необходимо создать обложку для нового сборника Михаила Жванецкого.

Сборник рассказов об Одессе будет называться «Солнце.Море.Аркадия».

Высылайте ваше видение дизайна обложки (не обязательно сразу готовый дизайн) сюда или на e-mail: [email protected]

Также указывайте ваше пожелание по оплате.

Технические детали по переплёту, размеру, обложке будут уточнены после выбора исполнителя, чей эскиз/дизайн/набросок понравился больше остальных

Детали:

Пример эскиза можно посмотреть по ссылке: http://bit.ly/2xgBKyb

Высылайте наброски дизайна или ссылки на ваши релевантные работы. После выбора исполнителя — заключаем с вами договор по подготовке комплексного дизайна книги. Михаила Жванецкого.

Помимо денежного гонорара, дизайн победителя будет на 100 000 экземплярах книг в книжных магазинах и на полках ценителей.

По разработке макета

На эскизе обязательно должны присутствовать:

✓ название книги – «Солнце. Море. Аркадия»,

✓ имя и фамилия автора – Михаил Жванецкий,

✓ иллюстрация – фото, рисунок, графика, которую вы придумаете.

Формат для просмотра: jpeg, png.