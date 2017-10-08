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Разработка дизайна для сборника Михаила Жванецкого
Задача:
Необходимо создать обложку для нового сборника Михаила Жванецкого.
Сборник рассказов об Одессе будет называться «Солнце.Море.Аркадия».
Высылайте ваше видение дизайна обложки (не обязательно сразу готовый дизайн) сюда или на e-mail: [email protected]
Также указывайте ваше пожелание по оплате.
Технические детали по переплёту, размеру, обложке будут уточнены после выбора исполнителя, чей эскиз/дизайн/набросок понравился больше остальных
Детали:
Пример эскиза можно посмотреть по ссылке: http://bit.ly/2xgBKyb
Высылайте наброски дизайна или ссылки на ваши релевантные работы. После выбора исполнителя — заключаем с вами договор по подготовке комплексного дизайна книги. Михаила Жванецкого.
Помимо денежного гонорара, дизайн победителя будет на 100 000 экземплярах книг в книжных магазинах и на полках ценителей.
По разработке макета
На эскизе обязательно должны присутствовать:
✓ название книги – «Солнце. Море. Аркадия»,
✓ имя и фамилия автора – Михаил Жванецкий,
✓ иллюстрация – фото, рисунок, графика, которую вы придумаете.
Формат для просмотра: jpeg, png.
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