Чашки кофе с разрезом

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Закрыт16 заявок380 просмотров

Добрый день.

Необходимо "нарисовать"  6 чашек кофе с разрезом: 1. эспрессо 2. американо 3. капучино 4. латте 5. какао 6. мокаччино

Пример:

1. https://imgprx.livejournal.net/b370e02c6532a22fdeb319d59832cebdf5fa48e1/ReldtmUw2iIgv_4vdnUkYTpxLdo659LRi31yWk9gC-Z-NIVZ3k-ODjNa6Qv8B4vnuG_giKUS7cqqO3w5Cd9zxdIuMEsxs8Da0t5yiH-VgUxFaGBCWgR4Bb9nMg36lNao

ИЛИ

2. http://prntscr.com/gu1fvp 

8 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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