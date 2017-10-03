Детский иллюстратор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт30 заявок404 просмотра

12 страниц детский рисунков , для детей 1-3 лет , несложные , понятные для малышей . Сбрасываю эскиз . Вы мне работу . Если мне нравится , указываю Вас исполнителем . 2 недели 

8 лет назад
balabanova_k
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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