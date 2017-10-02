Картинки с юмором для людей в кризисе

Здравствуйте!

Мы ищем художника, который бы мог работать в стилистике, похожей на работы Татьяны Задорожней (веселые круглые животные с человеческими именами и оригинальными надписями, забавно обыгранными в картинке и заряжающими настроением).

Мы создаем тетрадь для помощи людям в сложной психологической ситуации, и нам нужны оптимистичные изображения, сделанные с душой и с намеком.

Для пилотного выпуска нам необходимо создать 20-30 изображений. Предлагаем два варианта работы с художником:

1) Мы сами придумываем идеи картинок и персонажей, вы отрисовываете. Гонорар от 10 тыс. рублей в зависимости от количества изображений.

2) Вы участвуете в творческом процессе вместе с нами и становитесь соавтором. Гонорар будет выше (обсудим индивидуально).

Предлагаем Вам принять участие в конкурсе. Нарисуйте, пожалуйста, пару изображений к любым из фраз списка ниже (мы ориентируемся на стилистику Т. Задорожней, но Вы можете предложить свою - важно, чтобы рисунки были обаятельными и забавными). Героев-животных можно выбрать и назвать на свое усмотрение. А еще, если это вам больше нравится, вы можете придумать и нарисовать свои афоризмы на тему страхов и борьбы с ними :)

Представим самое страшное

Пришло время совершать дурацкие поступки

Герой боится начальника

Работа с мотивацией помогает четче увидеть цели и поверить в свои силы.

Цель тогда цель, когда ее можно измерить

Взглянуть на страх по-новому

Все пройдет, и это тоже

Бывают ситуации гораздо критичней

Это всего лишь неприятности

Наконец-то можно перестать бояться

У меня наконец будет свободное время

Отправляйте, пожалуйста, тестовых зверей на [email protected] или выкладывайте здесь :)

1. Рисунок должен быть с надписью, он должен ее обыгрывать и высвечивать.

2. Не просто милота, а смешная-забавная-ржачная милота. Мы работаем с людьми, которым плохо. Надо смешить.

3. Чем проще и лаконичнее нарисовано - тем лучше.