Добрый день. Имеется сайт оператора связи "Подключение к интернету". Требуется придумать и нарисовать персонаж, который выводил подсказки, предлагал услуги, ... Пример персонажа, на сайте битрикс (во вложении). Требования: - ...
Картинки с юмором для людей в кризисе
Здравствуйте!
Мы ищем художника, который бы мог работать в стилистике, похожей на работы Татьяны Задорожней (веселые круглые животные с человеческими именами и оригинальными надписями, забавно обыгранными в картинке и заряжающими настроением).
Мы создаем тетрадь для помощи людям в сложной психологической ситуации, и нам нужны оптимистичные изображения, сделанные с душой и с намеком.
Для пилотного выпуска нам необходимо создать 20-30 изображений. Предлагаем два варианта работы с художником:
1) Мы сами придумываем идеи картинок и персонажей, вы отрисовываете. Гонорар от 10 тыс. рублей в зависимости от количества изображений.
2) Вы участвуете в творческом процессе вместе с нами и становитесь соавтором. Гонорар будет выше (обсудим индивидуально).
Предлагаем Вам принять участие в конкурсе. Нарисуйте, пожалуйста, пару изображений к любым из фраз списка ниже (мы ориентируемся на стилистику Т. Задорожней, но Вы можете предложить свою - важно, чтобы рисунки были обаятельными и забавными). Героев-животных можно выбрать и назвать на свое усмотрение. А еще, если это вам больше нравится, вы можете придумать и нарисовать свои афоризмы на тему страхов и борьбы с ними :)
Представим самое страшное
Пришло время совершать дурацкие поступки
Герой боится начальника
Работа с мотивацией помогает четче увидеть цели и поверить в свои силы.
Цель тогда цель, когда ее можно измерить
Взглянуть на страх по-новому
Все пройдет, и это тоже
Бывают ситуации гораздо критичней
Это всего лишь неприятности
Наконец-то можно перестать бояться
У меня наконец будет свободное время
Отправляйте, пожалуйста, тестовых зверей на [email protected] или выкладывайте здесь :)
1. Рисунок должен быть с надписью, он должен ее обыгрывать и высвечивать.
2. Не просто милота, а смешная-забавная-ржачная милота. Мы работаем с людьми, которым плохо. Надо смешить.
3. Чем проще и лаконичнее нарисовано - тем лучше.
Заявки фрилансеров
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