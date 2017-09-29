Нужна хорошая художница, которая хорошо рисует в графических редакторах и сможет легко овладеть новой программой. Нужно будет дорисовывать шаблоны для вышивки. Оставляйте вайбер внизу, напишу подробности и вышлю примеры. Требования: ответственность, умение рисовать, быстрая обучаемость.
Компьютерная графика с использованием OpenGL
Нужно отобразить аналитическую поверхность. Есть книга - там все эти поверхности описаны и даны в параметрическом виде - тоесть формулы для расчёта x, y, z. Также там даны интервалы изменения u и v.
Если заинтересовались, пишите.
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