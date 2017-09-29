Компьютерная графика с использованием OpenGL

Перерисовать графику игры в похожем стиле РАЗМЕРЫ КАРТИНОК И РАЗРЕШЕНИЯ ОСТАВЛЯТЬ ТЕ ЖЕ ЧТО И ОРИГИНАЛ.Скачайте оригинальную графику и для теста игры чтобы удостовериться что все отображается корректно нужно будет скачать бесплатно программу unity3d. Оригинал ...