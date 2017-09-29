Компьютерная графика с использованием OpenGL

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Закрытнет заявок166 просмотров

Нужно отобразить аналитическую поверхность. Есть книга - там все эти поверхности описаны и даны в параметрическом виде - тоесть формулы для расчёта x, y, z. Также там даны интервалы изменения u и v. 

Если заинтересовались, пишите.

8 лет назад
mrzet
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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