Нарисовать картинку туристической тематике

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки252 просмотра

Нужна картинка для сайта https://triptorg.ru/ (смотрите чтобы рисунок вписывался в сайт, будет на первом экране под формой поиска), пример прикреплен

Требования:

  • векторная графика
  • формат svg
  • размер картинки 1366x768px
  • фон прозрачный
Оплата:

  • wmz
  • epayments
  • оплата по факту
8 лет назад
Fubu_By
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DikaDaraRika
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$9
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Точная постановка задачи, коммуникативность. Без раздражения указывал на недочёты. Оплата моментальная, сразу же после отправки заказа. Спасибо!

Заявки фрилансеров

DikaDaraRika
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад

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