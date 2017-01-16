Fubu_By

Александр Fubu_By

 
39 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Проверить правописание на английском (ревью)

    Нужно сделать ревью перевода (16 страниц) на английском сайта по поиску авиабилетов[list=1][*][url=https://lowcost.club/airports/b/]https://lowcost.club/airports/b/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/departures/]https://lowcost.club/airports/waw/departures/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/arrivals/]https://lowcost.club/airports/waw/arrivals/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/]https://lowcost.club/airports/waw/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/schedules/]https://lowcost.club/airports/waw/schedules/[/url][*][url=https://lowcost.club/schedules/nyc/lon/]https://lowcost.club/schedules/nyc/lon/[/url][*][url=https://lowcost.club/route/nyc/]https://lowcost.club/route/nyc/[/url][*][url=https://lowcost.club/route/nyc/de/]https://lowcost.club/route/nyc/de/[/url][*][url=https://lowcost.club/countries/]https://lowcost.club/countries/[/url][*][url=https://lowcost.club/country/pl/]https://lowcost.club/country/pl/[/url][*][url=https://lowcost.club/flights/su1831/]https://lowcost.club/flights/su1831/[/url][*][url=https://lowcost.club/]https://lowcost.club/[/url][*][url=https://lowcost.club/airlines/]https://lowcost.club/airlines/[/url][*][url=https://lowcost.club/cheap-flights-from-new-york-to-london-nyc-lon/]https://lowcost.club/cheap-flights-from-new-york-to-london-nyc-lon/[/url][*][url=https://lowcost.club/city/waw/]https://lowcost.club/city/waw/[/url][*][url=https://lowcost.club/airlines/aeroflot-russian-airlines-afl/]https://lowcost.club/airlines/aeroflot-russian-airlines-afl/[/url][/list] Оплата в WMZ только, поэтому указывайте, пожалуйста, цену сразу в $

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Написать рекламные посты для телеграмм канала

    Для финансово новостного телеграмм канала Экономика по-русски ([url=https://t.me/bankleru]https://t.me/bankleru[/url]) нужно написать 5 рекламных постов этого канала, для его рекламы в других каналах. Объем 1 поста ~350 символов. Пишите цену и сроки. Без цены и сроков предложения не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать интерфейс игры Морской бой

    [list][*]Нужно по ТЗ нарисовать интерфейс игры,[*]дизайн должен быть адаптивным(предполагается что игра будет для вк, ок, фейсбук, телефонов, планшетов).[/list]Цену указать в $.  Способы оплаты: [list][*]﻿epayments.com [*]wmz[*]яндекс.деньги (по курсу на день оплаты ﻿[url=https://yandex.ru/news/quotes/1.html]https://yandex.ru/news/quotes/1.html[/url])[/list]Предложения без цены и сроков не рассматриваются! Читайте ...

    HTML
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать логотип для сайта по страхованию

    $10

    [list=1][*]Логотип для сайта [url=https://stralife.ru/]https://stralife.ru/[/url]﻿;[*]Одноцветный (#01b7f2) на прозрачном фоне;[*]Без текста[*]Не должно быть отступов ни с какой стороны;[*]Логотип должен быть разборчев при сжатии до 48x48px, чтобы можно было добавить в favicon;[*]Высота и ширина логотипа должны быть 1:1; [*]Нужно предоставить ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер для рекламы группы во вконтакте

    $10

    [list=1][*]Нужен баннер матевирующий вступление в группу https://vk.com/lowcostclub.  [*]Баннер будет размещаться в других группах. [*]Баннер должне выделяться вленте, должен быть броским, не раздражать [*]Целевая аудитория: замужнии девушки 25-35 лет с низким и средним достатком[*]Беннер должен соответствовать AIDA  [/list] [list][*][i]Наличие аналогичных работ в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевести сайт на турецкий

    $5

    Нужно перевести интерфейс сайта на турецкий [url=https://triptorg.ru/]https://triptorg.ru/[/url] Русская локализация, в которой нужно заменить перевод, в прикрепленном файле (Нужно перевести только сам файл) Олпта возможна в WMZ или epayments

    Переводы2 исполнителя
    Закрыт
    6 лет назад

  • Просклонять название стран

    $1

    При помощи сервиса [url=http://bezbukv.ru/inflect/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F]http://bezbukv.ru/inflect/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F[/url]﻿ просклонять по падажем название стран и заполнить прикрепленный файл. Всего 252 страны и 5 падежей, все это генерирует представленный выше сервис. Никакого как такового копирайта не требуется, а ввести 252 раза в сервис ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подобрать домен для страхового портала

    $3

    Нужно подобрать свободное доменное имя в зоне .ru для страхового портала (на сайте будет собрана информация о: подборе страховок, страхование жизни, страхование машин, туристических страховках и т.д.). Доменное имя должно быть: [list=1][*]коротким (однословным), [*]легкозапоминающимся и выговариваемым,[*]не должно ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать картинку туристической тематике

    $10

    Нужна картинка для сайта [url=https://triptorg.ru/]https://triptorg.ru/[/url] (смотрите чтобы рисунок вписывался в сайт, будет на первом экране под формой поиска), пример прикреплен [b]Требования:[/b] [list][*]векторная графика[*]формат svg[*]размер картинки 1366x768px[*]фон прозрачный[/list][b]Оплата:[/b] [list][*]wmz[*]epayments[*]оплата по факту[/list]

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Иконка RefHub

    $1

    Нужна иконка в таком же стиле только должно быть "Ref hub" [list][*]Предоставить работу в двух форматах svg и png [*]размеры 1000х1000px[*]прозрачных отступов сверху, снизу, справа, слева не должно быть[*]углы закругленные, должно быть заполнено прозрачным фоном[/list]Оплата только WMZ

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оставить комментарий в англоязычных новостях

    Есть 30 статей на различных англоязычных сайтах (пример: [url=https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/]https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/[/url]), нужно оставить на сайтах развернутый комментарий по статье с рекомендацией сайта https://lowcost.club/ (разместить ссылку).  Размер комментариев от 25 слов. Оплата только за размещенные комментарии, предоставить отчет. Оплата ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить веб-сервер на Debian 6

    Apache резко начал съедать системные ресурсы http://prntscr.com/83pxtd после падения сервера, нагрузки на сервер не вырастали. Надо настроить конфиги для apache, mysql На сервере висит ~360 сайтов. Средняя посещаемость сервера ~1600 в сутки. Есть mysql таблица на 15млн. записей ...

    MySQLApacheDebian
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Плагины добавления поиска в браузеры

    Есть сайт поисковик студенческих работ http://elhobo.ru/ надо для него сделать для 6 браузеров (Chrome,Opera,Firefox,YaBrowser,Safari,Internet Explorer) плагины, которые при установке добавляют в браузер поиск через этот сайт, и ставить поиск через этот сайт по умолчанию. Плагин ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагин "Конструктор пиццы" для WordPress

    Надо написать плагин который реализовал визуальный конструктор пицц Состоит из: - админка, функционал: добавление/удаление/Редактирование ингредиентов, цены, id, указание дефолтных ингридиентов которые нельзя удалить (чекбокс), указание максимального количества порций ингредиента в одной пиццы, вес одной порции ингредиента. ...

    WordPressjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать два баннера

    $50

    Надо нарисовать два статических баннера(png) по модели AIDA(внимание, интерес, желание, действие). "Действие" - переход на сайт чтобы рассчитать стоимость. 1. для сайта http://aviatickets.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60 2. для сайта http://homedd.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60 Оплата ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Elenaelena2407
Елена 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
9 часов назад
$25
10 баллов
год назад
Проверить правописание на английском (ревью)
Приятный и порядочный заказчик! Сотрудничеством довольна
Адекватная цена и сроки! Результатом доволен
Ответный отзыв
content_opt
Дарья 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$6
10 баллов
2 года назад
Написать рекламные посты для телеграмм канала
Отличный заказчик, все время на связи, ТЗ поставлено понятно, оплата вовремя.
можно работать, заказывал рекламные посты для телеграмма
Ответный отзыв
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать логотип для сайта по страхованию
Отличный заказчик, с которым легко и приятно работать!
Работа выполнена на отлично. Заказывал логотип для сайта. Автор предоставил предварительный концепт, который после обсуждения и замечаний переделал. Внимателен к ТЗ, все выполнено в соответствии с ним.
Ответный отзыв
benk94
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Баннер для рекламы группы во вконтакте
Отличный заказчик, который четко ставит задачи. При работе спокойно и правильно указал на недочеты, которые сразу же были исправлены. В результате пришли к великолепному результату!
Заказывал баннер для рекламы группы в VK. Работа была выполнана на отлично, превзошел все ожидания, полное понимание поставленной задачи!
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AlexShag71
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Подобрать домен для страхового портала
Надежный заказчик. Интересная работа. Рекомендую.
Отличная работа
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