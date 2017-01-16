[list][*]Нужно прокачать 36 страниц. [*]tier 2 - по 10 ссылок на страницу, русский текст на русскоязычных площадка[*]tier 3 - 1000 ссылок[/list][b]Оплата:[/b] WMZ, USDT. Указывайте, пожалуйста, цену в $.
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать ревью перевода (16 страниц) на английском сайта по поиску авиабилетов[list=1][*][url=https://lowcost.club/airports/b/]https://lowcost.club/airports/b/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/departures/]https://lowcost.club/airports/waw/departures/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/arrivals/]https://lowcost.club/airports/waw/arrivals/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/]https://lowcost.club/airports/waw/[/url][*][url=https://lowcost.club/airports/waw/schedules/]https://lowcost.club/airports/waw/schedules/[/url][*][url=https://lowcost.club/schedules/nyc/lon/]https://lowcost.club/schedules/nyc/lon/[/url][*][url=https://lowcost.club/route/nyc/]https://lowcost.club/route/nyc/[/url][*][url=https://lowcost.club/route/nyc/de/]https://lowcost.club/route/nyc/de/[/url][*][url=https://lowcost.club/countries/]https://lowcost.club/countries/[/url][*][url=https://lowcost.club/country/pl/]https://lowcost.club/country/pl/[/url][*][url=https://lowcost.club/flights/su1831/]https://lowcost.club/flights/su1831/[/url][*][url=https://lowcost.club/]https://lowcost.club/[/url][*][url=https://lowcost.club/airlines/]https://lowcost.club/airlines/[/url][*][url=https://lowcost.club/cheap-flights-from-new-york-to-london-nyc-lon/]https://lowcost.club/cheap-flights-from-new-york-to-london-nyc-lon/[/url][*][url=https://lowcost.club/city/waw/]https://lowcost.club/city/waw/[/url][*][url=https://lowcost.club/airlines/aeroflot-russian-airlines-afl/]https://lowcost.club/airlines/aeroflot-russian-airlines-afl/[/url][/list] Оплата в WMZ только, поэтому указывайте, пожалуйста, цену сразу в $Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершенгод назад
Для финансово новостного телеграмм канала Экономика по-русски ([url=https://t.me/bankleru]https://t.me/bankleru[/url]) нужно написать 5 рекламных постов этого канала, для его рекламы в других каналах. Объем 1 поста ~350 символов. Пишите цену и сроки. Без цены и сроков предложения не ...Завершен3 года назад
[list][*]Нужно по ТЗ нарисовать интерфейс игры,[*]дизайн должен быть адаптивным(предполагается что игра будет для вк, ок, фейсбук, телефонов, планшетов).[/list]Цену указать в $. Способы оплаты: [list][*]epayments.com [*]wmz[*]яндекс.деньги (по курсу на день оплаты [url=https://yandex.ru/news/quotes/1.html]https://yandex.ru/news/quotes/1.html[/url])[/list]Предложения без цены и сроков не рассматриваются! Читайте ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
[list=1][*]Логотип для сайта [url=https://stralife.ru/]https://stralife.ru/[/url];[*]Одноцветный (#01b7f2) на прозрачном фоне;[*]Без текста[*]Не должно быть отступов ни с какой стороны;[*]Логотип должен быть разборчев при сжатии до 48x48px, чтобы можно было добавить в favicon;[*]Высота и ширина логотипа должны быть 1:1; [*]Нужно предоставить ...Завершен6 лет назад
- $10
[list=1][*]Нужен баннер матевирующий вступление в группу https://vk.com/lowcostclub. [*]Баннер будет размещаться в других группах. [*]Баннер должне выделяться вленте, должен быть броским, не раздражать [*]Целевая аудитория: замужнии девушки 25-35 лет с низким и средним достатком[*]Беннер должен соответствовать AIDA [/list] [list][*][i]Наличие аналогичных работ в ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Нужно перевести интерфейс сайта на турецкий [url=https://triptorg.ru/]https://triptorg.ru/[/url] Русская локализация, в которой нужно заменить перевод, в прикрепленном файле (Нужно перевести только сам файл) Олпта возможна в WMZ или epaymentsПереводы2 исполнителяЗакрыт6 лет назад
- $1
При помощи сервиса [url=http://bezbukv.ru/inflect/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F]http://bezbukv.ru/inflect/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F[/url] просклонять по падажем название стран и заполнить прикрепленный файл. Всего 252 страны и 5 падежей, все это генерирует представленный выше сервис. Никакого как такового копирайта не требуется, а ввести 252 раза в сервис ...Завершен6 лет назад
- $3
Нужно подобрать свободное доменное имя в зоне .ru для страхового портала (на сайте будет собрана информация о: подборе страховок, страхование жизни, страхование машин, туристических страховках и т.д.). Доменное имя должно быть: [list=1][*]коротким (однословным), [*]легкозапоминающимся и выговариваемым,[*]не должно ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужна картинка для сайта [url=https://triptorg.ru/]https://triptorg.ru/[/url] (смотрите чтобы рисунок вписывался в сайт, будет на первом экране под формой поиска), пример прикреплен [b]Требования:[/b] [list][*]векторная графика[*]формат svg[*]размер картинки 1366x768px[*]фон прозрачный[/list][b]Оплата:[/b] [list][*]wmz[*]epayments[*]оплата по факту[/list]Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
Нужна иконка в таком же стиле только должно быть "Ref hub" [list][*]Предоставить работу в двух форматах svg и png [*]размеры 1000х1000px[*]прозрачных отступов сверху, снизу, справа, слева не должно быть[*]углы закругленные, должно быть заполнено прозрачным фоном[/list]Оплата только WMZИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно перевести на английский язык описания приложения [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=en.lowcost.club]https://play.google.com/store/apps/details?id=en.lowcost.club[/url]Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 30 статей на различных англоязычных сайтах (пример: [url=https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/]https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/[/url]), нужно оставить на сайтах развернутый комментарий по статье с рекомендацией сайта https://lowcost.club/ (разместить ссылку). Размер комментариев от 25 слов. Оплата только за размещенные комментарии, предоставить отчет. Оплата ...Завершен7 лет назад
Apache резко начал съедать системные ресурсы http://prntscr.com/83pxtd после падения сервера, нагрузки на сервер не вырастали. Надо настроить конфиги для apache, mysql На сервере висит ~360 сайтов. Средняя посещаемость сервера ~1600 в сутки. Есть mysql таблица на 15млн. записей ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Для конструктора мобильных приложение (http://mobiappsystems.com/) нужен простой логотип одноцветный на прозрачном фоне, файл сохранить в формате .svgЗавершен8 лет назад
Надо написать скрипт, который бы при отправки из Microsoft Office 97 на печать файла, сохранял бы его в отдельной папкеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт поисковик студенческих работ http://elhobo.ru/ надо для него сделать для 6 браузеров (Chrome,Opera,Firefox,YaBrowser,Safari,Internet Explorer) плагины, которые при установке добавляют в браузер поиск через этот сайт, и ставить поиск через этот сайт по умолчанию. Плагин ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Надо написать плагин который реализовал визуальный конструктор пицц Состоит из: - админка, функционал: добавление/удаление/Редактирование ингредиентов, цены, id, указание дефолтных ингридиентов которые нельзя удалить (чекбокс), указание максимального количества порций ингредиента в одной пиццы, вес одной порции ингредиента. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Надо нарисовать два статических баннера(png) по модели AIDA(внимание, интерес, желание, действие). "Действие" - переход на сайт чтобы рассчитать стоимость. 1. для сайта http://aviatickets.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60 2. для сайта http://homedd.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60 Оплата ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Надо перерисовать логотип http://aviatickets.by/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo-aviatickets.png в векторную графику, белый на прозрачном фонеЗавершен10 лет назад