[list=1][*]Логотип для сайта [url=https://stralife.ru/]https://stralife.ru/[/url]﻿;[*]Одноцветный (#01b7f2) на прозрачном фоне;[*]Без текста[*]Не должно быть отступов ни с какой стороны;[*]Логотип должен быть разборчев при сжатии до 48x48px, чтобы можно было добавить в favicon;[*]Высота и ширина логотипа должны быть 1:1; [*]Нужно предоставить ...