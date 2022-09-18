Требуется собрать стихи с разных сайтов, оплата составляет 30 копеек за каждое стихотворение. Ищем ответственного исполнителя с наличием свободного времени для выполнения задачи. Подробности можно обсудить в личных сообщениях.
Проверить правописание на английском (ревью)
Нужно сделать ревью перевода (16 страниц) на английском сайта по поиску авиабилетов
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