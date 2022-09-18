Проверить правописание на английском (ревью)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок440 просмотров

Нужно сделать ревью перевода (16 страниц) на английском сайта по поиску авиабилетов

Оплата в WMZ только, поэтому указывайте, пожалуйста, цену сразу в $
3 года назад
Fubu_By
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$25
4 дня
Escrow
Адекватная цена и сроки! Результатом доволен
Приятный и порядочный заказчик! Сотрудничеством довольна

Заявки фрилансеров

Арман
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алибек
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алвард
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сбор стихов

    Требуется собрать стихи с разных сайтов, оплата составляет 30 копеек за каждое стихотворение. Ищем ответственного исполнителя с наличием свободного времени для выполнения задачи. Подробности можно обсудить в личных сообщениях.

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести текст из приложения в Ворд

    $7

    Требуется перенести текст из приложения в Word, сохраняя шрифт, выделения и цвет определенных частей текста. Общее количество тем — 25, каждая из которых содержит от 2 до 7 листов. Пример текста предоставлен для ознакомления.

    Редактирование и Корректура128 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проработать пакет документов ( в сумме 90 листов, текста минимум)

    Требуется проработать пакет документов объемом 90 листов, исправив ошибки и замечания. Необходимо исправить дату, телефон, проверить количество листов. На 5 страницах нужно добавить по четыре цифры. Укажите, если владеете фотошопом.

    Редактирование и Корректура36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать статью

    Необходимо отредактировать статью, улучшив ее содержание и исправив грамматические, стилистические и пунктуационные ошибки. Ожидается качественная корректура текста с учетом его читабельности и логики изложения.

    Редактирование и Корректура51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Срочно нужен редактор

    Требуется редактор для проверки около 100 статей на грамотность и уникальность. Оплата составляет 0,35 долларов за 1000 знаков. Ищем профессионала, который сможет обеспечить высокое качество редактирования и корректуры текстов.

    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Змена текста в видеоролике

    Требуется заменить текст в видеоролике длительностью 45 секунд с одного языка на другой. Текст для замены уже подготовлен. Ожидается качественная корректура и редактирование для лучшего восприятия.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Зробити субтитри під відео

    Необхідно зробити субтитри для відео тривалістю 20 хвилин, підклавши текст українською мовою. Текст вже готовий, потрібно лише синхронізувати його з відео. Цікавить ціна і тривалість виконання роботи.

    Редактирование и Корректура71 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавление объектов на сайт Циан

    Требуется добавить список объектов на сайт Циан. Необходима редактирование и корректура информации для обеспечения точности и актуальности данных. Подробности уточняются в личных сообщениях.

    Редактирование и Корректура15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактирование статьи

    Необходимо отредактировать английский текст в статье, устранив грамматические, орфографические и стилистические ошибки. Дедлайн для выполнения задачи - до 28 августа включительно. Укажите стоимость за выполнение услуги.

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    3 года назад