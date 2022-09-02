Перенести текст из приложения в Ворд

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Нужно перенести текст из приложения в Word. С сохранением шрифта, выделений, выделением цвета определённого куска текста. Текст можно скопировать,

Итого 25 тем по математике, В каждой теме от 2 до 7 листов которые нужно перенести в Word. Пример текста закрепил

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