Нужно перенести текст из приложения в Word. С сохранением шрифта, выделений, выделением цвета определённого куска текста. Текст можно скопировать,

Итого 25 тем по математике, В каждой теме от 2 до 7 листов которые нужно перенести в Word. Пример текста закрепил