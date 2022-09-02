Требуется проработать пакет документов объемом 90 листов, исправив ошибки и замечания. Необходимо исправить дату, телефон, проверить количество листов. На 5 страницах нужно добавить по четыре цифры. Укажите, если владеете фотошопом.
Перенести текст из приложения в Ворд
Нужно перенести текст из приложения в Word. С сохранением шрифта, выделений, выделением цвета определённого куска текста. Текст можно скопировать,
Итого 25 тем по математике, В каждой теме от 2 до 7 листов которые нужно перенести в Word. Пример текста закрепил
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура36 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отредактировать статью, улучшив ее содержание и исправив грамматические, стилистические и пунктуационные ошибки. Ожидается качественная корректура текста с учетом его читабельности и логики изложения.Редактирование и Корректура51 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется редактор для проверки около 100 статей на грамотность и уникальность. Оплата составляет 0,35 долларов за 1000 знаков. Ищем профессионала, который сможет обеспечить высокое качество редактирования и корректуры текстов.Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется заменить текст в видеоролике длительностью 45 секунд с одного языка на другой. Текст для замены уже подготовлен. Ожидается качественная корректура и редактирование для лучшего восприятия.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Необхідно зробити субтитри для відео тривалістю 20 хвилин, підклавши текст українською мовою. Текст вже готовий, потрібно лише синхронізувати його з відео. Цікавить ціна і тривалість виконання роботи.Редактирование и Корректура71 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется добавить список объектов на сайт Циан. Необходима редактирование и корректура информации для обеспечения точности и актуальности данных. Подробности уточняются в личных сообщениях.Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется начитать текст на русском языке для YouTube-ролика. Ищем исполнителя с мужским голосом и качественным оборудованием. В заявках указывайте цены и примеры предыдущих работ.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отредактировать английский текст в статье, устранив грамматические, орфографические и стилистические ошибки. Дедлайн для выполнения задачи - до 28 августа включительно. Укажите стоимость за выполнение услуги.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется специалист для редактирования и корректуры онлайн анкет. Обязанности включают регистрацию на площадках, заполнение анкет и выполнение других задач. Работа доступна только для жителей РФ старше 18 лет.Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется редактор со знанием английского языка для компоновки и проверки статей на тему финансов, в частности фондового рынка. Работа включает две итерации: первая - комбинирование текста для рерайта, вторая - проверка правописания после рерайта. Требуется опыт работы и примеры предыдущих работ по данной тематике.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт3 года назад