Репетиторский центр «TUTOR» ищет таргетолога на постоянную основу с опытом работы в CPL. Оплата за лиды, предоставляем ФБ аккаунт, креативы и лендинги. Выплаты раз в неделю. Опыт работы с партнерскими программами и кейсы в сфере образования будут плюсом.