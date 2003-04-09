stukalo7

Єгор Стукало stukalo7

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Макет
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата - однозначно рекомендую
Работа выполнен отлично, все правки соблюдены, рекомендую
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Рекламный креатив (макет) для репетиторского центра
Спасибо за интересный проект, отличный заказчик
Всё отлично, с правками проблем не было, рекомендую
Ответный отзыв