Репетиторский центр «TUTOR» ищет таргетолога на постоянную основу с опытом работы в CPL. Оплата за лиды, предоставляем ФБ аккаунт, креативы и лендинги. Выплаты раз в неделю. Опыт работы с партнерскими программами и кейсы в сфере образования будут плюсом.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Требуется перенести текст из приложения в Word, сохраняя шрифт, выделения и цвет определенных частей текста. Общее количество тем — 25, каждая из которых содержит от 2 до 7 листов. Пример текста предоставлен для ознакомления.Редактирование и Корректура128 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать макет для полиграфии, учитывая все необходимые аспекты верстки. Обратите внимание на качество и соответствие стандартам печати.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка 5 макетов наружной рекламы для репетиторского центра. Необходимо учитывать предоставленный пример и создать привлекательные дизайны для эффективного продвижения услуг центра.Наружная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
3 года назад
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата - однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Работа выполнен отлично, все правки соблюдены, рекомендую
$15
10 баллов
3 года назад
Спасибо за интересный проект, отличный заказчик
Ответный отзыв
Всё отлично, с правками проблем не было, рекомендую