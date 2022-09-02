Необходимо разработать продающее коммерческое предложение на IT-продукт для автошкол. Документ должен быть в формате PDF, содержать 2-3 страницы и освещать главные проблемы, с которыми сталкиваются автошколы при отсутствии сервисов. Основное внимание уделите преимуществам продукта и его решению этих проблем.