Рекламный креатив (макет) для репетиторского центра

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен23 заявки459 просмотров

Нужно сделать 5 макетов для репетиторского центра, пример закрепил

3 года назад
stukalo7
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$15
1 день
Всё отлично, с правками проблем не было, рекомендую
Спасибо за интересный проект, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Юлия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Зарина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Оксана
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Клара
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 отзывов
3 года назад
Артём
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Ірина
 
44 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Юрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
3 года назад
Елена
 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Светлана
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
200 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Наружная реклама
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать дизаин наружной рекламы цветочного магазина

    Требуется разработка дизайна наружной рекламы для цветочного магазина. Основные требования: яркие, кислотные цвета, стильный шрифт, подсветка окон. Включить элементы, такие как 'Цветы Подарки' и 'Василёк', с акцентом на оригинальность и привлекательность. Презентуйте свои варианты, учитывая требования к макету.

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн на автомобиле

    Требуется разработать дизайн-макет для оклейки автомобиля в корпоративном стиле. Основное внимание уделить созданию уникального дизайна наружной рекламы. Необходимо учитывать особенности бренда и автомобильной поверхности.

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн рекламного спотикача для магазину мобільних аксесуарів

    Необхідно створити дизайн рекламного спотикача для магазину мобільних аксесуарів, включаючи логотип та коротку інформацію про діяльність (продаж техніки, аксесуарів, ремонт). Очікується детальна проработка концепції и елементів дизайну.

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать продающее коммерческое предложение на iT продукт

    Необходимо разработать продающее коммерческое предложение на IT-продукт для автошкол. Документ должен быть в формате PDF, содержать 2-3 страницы и освещать главные проблемы, с которыми сталкиваются автошколы при отсутствии сервисов. Основное внимание уделите преимуществам продукта и его решению этих проблем.

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать визитку

    $10

    Необходимо доработать макет визитки в формате AI, основываясь на примере из PSD. Проект включает адаптацию дизайна для наружной рекламы с учетом всех необходимых элементов.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо сделать макет магазина цветов в трц

    $10

    Требуется создать макет магазина цветов на предоставленном фото. В макете должен быть холодильник с цветами, черный стол флориста и 'п'-образный стол. Оформление снаружи зеленью для создания эффектного визуала. Проработка деталей важна для достижения желаемого результата.

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформление стен и рекламного стенда для выставки

    Требуется оформление трех стен и двухстороннего рекламного стенда для выставки. Размеры стен: 1450х3000, 2950х3000 и 500х3000 (две стороны). Стенд в холле размером 1000х2900. Дизайн должен соответствовать стилю компании.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет на стекло

    Необходимо разработать 4 макета наружной рекламы на стекло размером 100х50 см. Макеты должны быть отдельными для пончиков, блинчиков, мороженого и напитков. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Наружная реклама28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать макет вывески для стоматологии

    $50

    Требуется разработать макет вывески для стоматологии с учетом фирменного стиля. Используйте зеленый карниз, накладки на фасадную стену и вертикальную надпись 'нотариус'. Плитка фасада не меняется. Возможна корректировка цветовой гаммы.

    Наружная реклама27 заявок
    Закрыт
    3 года назад