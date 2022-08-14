Необходимо доработать макет визитки в формате AI, основываясь на примере из PSD. Проект включает адаптацию дизайна для наружной рекламы с учетом всех необходимых элементов.
Создать продающее коммерческое предложение на iT продукт
Данный продукт новый на рынке. Потребитель - автошкола.
Нам необходимо составить в PDF формате на 2-3 страницы именно продающее КП, рассчитанное на ознакомление с главными проблемами автошкол, если они не используют сервисы.
Заявки фрилансеров
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