Необходимо сделать макет магазина цветов прямо на данном фото.

На заднем фоне холодильник с цветами на черном фоне с логотипом,

холодильник 3 стены своих передняя стена черная (ПВХ как евроокна) 1 дверь в центре ,

По правой стене стол флориста черный из МДФ

В проеме по центру "п" образный стол,(черный МДФ)

внутри стеллажи из кубов мдф в 2 яруса(не высокие) к стеклу. У центрального стекла и слева до двери.

Снаружи оформить зеленью, чтобы был эффект "Вау"