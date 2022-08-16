Доработать визитку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен8 заявок237 просмотров

Доработать макет визитки в AI по примеру в PSD

3 года назад
igor_barylyak
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JuliyaSen
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все как я хотел, спасибо!
Дякую, приємно з вами працювати!

Заявки фрилансеров

JuliyaSen
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
49 лет
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