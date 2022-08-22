Разработать дизаин наружной рекламы цветочного магазина

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Закрыт19 заявок434 просмотра

Нужно разроботать дизаин наружной рекламы. Должно быть ярко, видно, крупно и стильно.Ключевые фразы :

Цветы Подарки

Цветы 24допустим на модуле . Василёк

Василёк -на козырьке, шрифт должен быть понятный но не примитивный ровный-как ручкой Паркер стиль. 

Буквы Цветы и подарки яркие, кислотные (розовый или сиреневый,фиолетовый). Дополнительные фрагменты можно. Главное чтобы не было пусто.Подсветка окон не исключена

Шрифт Цветы Букеты в названии как в Розе Плазе, но не белый.На модуле может быть как цветы 24 так и просто цветочек, светящийся. Свои варианты обязательны. Представленные фото, не являются подходящими, это для понимания макета

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