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Цветы Подарки

Цветы 24допустим на модуле . Василёк

Василёк -на козырьке, шрифт должен быть понятный но не примитивный ровный-как ручкой Паркер стиль.

Буквы Цветы и подарки яркие, кислотные (розовый или сиреневый,фиолетовый). Дополнительные фрагменты можно. Главное чтобы не было пусто.Подсветка окон не исключена

Шрифт Цветы Букеты в названии как в Розе Плазе, но не белый.На модуле может быть как цветы 24 так и просто цветочек, светящийся. Свои варианты обязательны. Представленные фото, не являются подходящими, это для понимания макета