Сделать дизайн на автомобиле

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт12 заявок620 просмотров

Разработать дизайн-макет для оклейки автомобиля в корпоративном стиле.

Сайт : https://autoad.by/

Автомобиль: https://drive.google.com/drive/folders/1KUDKo8HN9UQY0YCzZkVClxFgNnm0FDYm?usp=sharing

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