Необхідно створити дизайн рекламного спотикача для магазину мобільних аксесуарів, включаючи логотип та коротку інформацію про діяльність (продаж техніки, аксесуарів, ремонт). Очікується детальна проработка концепції и елементів дизайну.
Сделать дизайн на автомобиле
Разработать дизайн-макет для оклейки автомобиля в корпоративном стиле.
Сайт : https://autoad.by/
Автомобиль: https://drive.google.com/drive/folders/1KUDKo8HN9UQY0YCzZkVClxFgNnm0FDYm?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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