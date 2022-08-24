Добавление объектов на сайт Циан

Необходима коррекция текста объемом 50000 символов. Задача включает редактирование и улучшение качества содержания, устранение ошибок и улучшение стиля. Ожидается внимательное отношение к деталям и соблюдение сроков выполнения.
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