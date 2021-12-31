Парсинг данных из сайтов

Есть файл с url статей сайта.

1. Необходимо пройтись по каждому урлу и спарсить в таблицу тайтлы и текст статей

2. Вбить этот тайтл в поиск гугла и скопировать текста статей из всех сайтов выдачи первой страницы

3. Занести взятые текста в таблицу в ту же строку, куда был добавлен текст из п.1

В предложении, пожалуйста, укажите стоимость и сроки работы, а также ваш опыт.

Если у вас есть какие-либо готовые решения, также просьба ответить.

Хорошего дня