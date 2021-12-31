Парсинг данных из сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок320 просмотров

Есть файл с url статей сайта. 

1. Необходимо пройтись по каждому урлу и спарсить в таблицу тайтлы и текст статей

2. Вбить этот тайтл в поиск гугла и скопировать текста статей из всех сайтов выдачи первой страницы

3. Занести взятые текста в таблицу в ту же строку, куда был добавлен текст из п.1

В предложении, пожалуйста, укажите стоимость и сроки работы, а также ваш опыт.

Если у вас есть какие-либо готовые решения, также просьба ответить.

Хорошего дня 

Парсинг данных
3 года назад
johnalexeev
Евгений 
32 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Катерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад