Требуется проверка мотивационного письма для подачи в университет. Необходимо выявить и исправить ошибки в тексте, следуя указанным требованиям. Подробности можно найти в предоставленном документе.
Парсинг данных из сайтов
Есть файл с url статей сайта.
1. Необходимо пройтись по каждому урлу и спарсить в таблицу тайтлы и текст статей
2. Вбить этот тайтл в поиск гугла и скопировать текста статей из всех сайтов выдачи первой страницы
3. Занести взятые текста в таблицу в ту же строку, куда был добавлен текст из п.1
В предложении, пожалуйста, укажите стоимость и сроки работы, а также ваш опыт.
Если у вас есть какие-либо готовые решения, также просьба ответить.
Хорошего дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
- $490
Требуется составление логического текста из статей, собранных из 3-7 источников и распределенных на 30 подзаголовков. Необходимо удалить дубли и кашу, сделать текст релевантным подзаголовку с уникальностью более 65% по ext.ru/antiplagiat. Работа выполняется в программе. Оплата составит 30000 рублей за 100 статей.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить таблицы в ВКР, а также убрать пробелы и провести общую корректуру текста. Обратите внимание на форматирование и структурные элементы работы.Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать уникальные версии двух небольших текстов на английском языке. Необходимо провести редактирование и корректуру для достижения оригинальности. Ожидается высокий уровень владения языком и внимание к деталям.Редактирование и Корректура41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется перепечатать текст на английском из PDF, исправив все ошибки. Необходимо сохранить оригинальный формат PDF. Обратите внимание на детали текста для корректной работы.Редактирование и Корректура56 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести проверку мотивационного письма на украинском языке на грамматические ошибки, правильность построения предложений и пунктуацию. Текст должен быть структурным, логичным и грамотно написанным для подачи в университет.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо проверить текст мотивационного письма на украинском языке на грамматические ошибки, правильность построения предложений и пунктуацию. Ожидается структурный и логичный текст, соответствующий требованиям для поступления в университет.Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт3 года назад
Предлагается услуга перепечатки текстов с различных носителей, включая отсканированные документы, книжные источники, а также PDF и JPG файлы. Обеспечивается вежливое общение и высокое качество выполнения в срок.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт3 года назад