Требуется редактирование и корректура текстов, скопированных из 3-7 источников и распределенных по 30 подзаголовкам. Необходимо составить логически связный текст, удалив лишние смысловые дубли и кашу. Уникальность не критична, главное — соответствие подзаголовкам. Работа осуществляется в программе. Оплата 20000 рублей за 100 статей.