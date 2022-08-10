Требуется создать уникальные версии двух небольших текстов на английском языке. Необходимо провести редактирование и корректуру для достижения оригинальности. Ожидается высокий уровень владения языком и внимание к деталям.
Исправить таблицы и откорректировать ВКР
Исправить ВКР таблицы, убрать пробелы в тексте и т.п
Заявки фрилансеров
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