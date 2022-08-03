Есть тексты с плохим переводом с английского на русский язык. Необходимо читать тексты и исправлять особенности автоматического перевода. Стоимость: 30 рублей / текст. (до 3000-4000 знаков).

Пример:

Исходник: За последние несколько лет стоматологические методы значительно улучшились, но как только зубы были повреждены кариесом , они уже никогда не смогут быть восстановлены в своем первоначальном состоянии.

Исправленный: За последние несколько лет стоматологические методы значительно улучшились, но как только зубы повреждаются кариесом , они уже никогда не смогут восстановится в своем первоначальном состоянии.

Внимание: если Вы не из России, то могу оплатить через Бинанс.