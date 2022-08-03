Необходимо отредактировать одну страницу PDF-документа, исправив несколько моментов. Работа включает в себя корректуру текста и небольшие правки. Ожидается качественное исполнение.
Приведение текста в порядок
Есть тексты с плохим переводом с английского на русский язык. Необходимо читать тексты и исправлять особенности автоматического перевода. Стоимость: 30 рублей / текст. (до 3000-4000 знаков).
Пример:
Исходник: За последние несколько лет стоматологические методы значительно улучшились, но как только зубы были повреждены кариесом, они уже никогда не смогут быть восстановлены в своем первоначальном состоянии.
Исправленный: За последние несколько лет стоматологические методы значительно улучшились, но как только зубы повреждаются кариесом, они уже никогда не смогут восстановится в своем первоначальном состоянии.
Внимание: если Вы не из России, то могу оплатить через Бинанс.
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