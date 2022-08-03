Приведение текста в порядок

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт77 заявок1036 просмотров

Есть тексты с плохим переводом с английского на русский язык. Необходимо читать тексты и исправлять особенности автоматического перевода. Стоимость: 30 рублей / текст. (до 3000-4000 знаков).

Пример:

Исходник: За последние несколько лет стоматологические методы значительно улучшились, но как только зубы были повреждены кариесом, они уже никогда не смогут быть восстановлены в своем первоначальном состоянии.

Исправленный: За последние несколько лет стоматологические методы значительно улучшились, но как только зубы повреждаются кариесом, они уже никогда не смогут восстановится в своем первоначальном состоянии.

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3 года назад
mrsteon
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