Проверка текста на английском на присутствие лексических, стилистическ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок561 просмотр

Необходимо проверить 2 текста на английском - мотивационное письмо для университета (3 страницы) и рецензию на научную статью (2 страницы) на присутствие лексических, стилистических и грамматических ошибок.

3 года назад
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