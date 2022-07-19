Транскрибация аудио в текст на русском языке

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Закрыт172 заявки1875 просмотров

Транскрибация качественной диктованной записи интервью в текст формата word. Длительность аудио 75 минут. Заказ срочный

3 года назад
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