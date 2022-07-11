Исправить орфографические ошибки , поправить небольшой текст

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Исправить орфографические ошибки , пунктуации поправить небольшой текст. ( объяснительная ). 

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