Требуется подписать картинки в соответствии с изображенным на них. Оплата составляет 30 копеек за каждую картинку. Подробности по задаче будут предоставлены отдельно.
Редактура текстов
Требуется редактирование 7 статей. Каждая по 2200 знаков (+-).
Статьи будут отправляться поэтапно.
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