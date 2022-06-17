Требуется подписать картинки в соответствии с изображенным на них. Оплата составляет 30 копеек за каждую картинку. Подробности по задаче будут предоставлены отдельно.
Опубликовать мод на playground.ru (у кого есть права)
Нужен исполнитель, который может опубликовать (имеет права на это) мод/запись на сайте https://www.playground.ru/file.
Смысл в том, чтобы в публикации, в поле "Источник" указать мой сайт (урл отправлю исполнителю), таким образом, я получу обратную ссылку с плейграунда. Мой сайт также посвящен модификациям для игр, поэтому полностью совпадает по тематике.
1. Выбираете мод с моего сайта, который можете опубликовать на сайте playground.ru.
2. Оформляете, в источнике вставляете ссылку на мой сайт, на нужный мод.
3. Когда публикация появится на сайте playground.ru (с активно ссылкой на мой сайт), я оплачиваю.
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