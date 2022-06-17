Нужен исполнитель, который может опубликовать (имеет права на это) мод/запись на сайте https://www.playground.ru/file.

Смысл в том, чтобы в публикации, в поле "Источник" указать мой сайт (урл отправлю исполнителю), таким образом, я получу обратную ссылку с плейграунда. Мой сайт также посвящен модификациям для игр, поэтому полностью совпадает по тематике.

1. Выбираете мод с моего сайта, который можете опубликовать на сайте playground.ru.

2. Оформляете, в источнике вставляете ссылку на мой сайт, на нужный мод.

3. Когда публикация появится на сайте playground.ru (с активно ссылкой на мой сайт), я оплачиваю.