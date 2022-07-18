Требуется подписать картинки в соответствии с изображенным на них. Оплата составляет 30 копеек за каждую картинку. Подробности по задаче будут предоставлены отдельно.
Роп
Исправить ошибки в переписке
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