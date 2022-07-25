Подработка на дому

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт31 заявка1289 просмотров

Только для жителей РФ 18+

Предлагаю удалённую работу (подработку) дома.

Условия:

• · Без опыта работы (всему обучу);

• · Гибкий график;

• · Возможность совмещать с основной работой.

Требования:

• · 2-3 часа свободного времени;

• · Доступ к интернету;

• · Смартфон/ПК/ноутбук

• · Желание работать и зарабатывать.

Обязанности:

• - выполнения инструкций, которые Вам предоставят

• - Регистрация на интернет площадках по выданным инструкциям

• - предоставление отчета по выполенению работы

От нас:

• · Обучение;

• · Поддержка 24/7 дней в неделю.

Можно рассмотреть данный вид деятельности как дополнительный заработок в свободное время, так и основную работу с перспективой хорошего роста в плане зарплаты. Зарплата от 1000 до 3000р/день в среднем (можно и больше, если уделять больше времени). Работа в комфортных для вас условиях, на дому или в другом удобном для Вас месте.

Для связи пишите в телеграм: https://t.me/victorzarabotai

3 года назад
victorzarabotai
Виктор 
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