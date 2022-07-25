Требуется подписать картинки в соответствии с изображенным на них. Оплата составляет 30 копеек за каждую картинку. Подробности по задаче будут предоставлены отдельно.
Подработка на дому
Только для жителей РФ 18+
Предлагаю удалённую работу (подработку) дома.
Условия:
• · Без опыта работы (всему обучу);
• · Гибкий график;
• · Возможность совмещать с основной работой.
Требования:
• · 2-3 часа свободного времени;
• · Доступ к интернету;
• · Смартфон/ПК/ноутбук
• · Желание работать и зарабатывать.
Обязанности:
• - выполнения инструкций, которые Вам предоставят
• - Регистрация на интернет площадках по выданным инструкциям
• - предоставление отчета по выполенению работы
От нас:
• · Обучение;
• · Поддержка 24/7 дней в неделю.
Можно рассмотреть данный вид деятельности как дополнительный заработок в свободное время, так и основную работу с перспективой хорошего роста в плане зарплаты. Зарплата от 1000 до 3000р/день в среднем (можно и больше, если уделять больше времени). Работа в комфортных для вас условиях, на дому или в другом удобном для Вас месте.
Для связи пишите в телеграм: https://t.me/victorzarabotai
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