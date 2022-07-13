Требуется подписать картинки в соответствии с изображенным на них. Оплата составляет 30 копеек за каждую картинку. Подробности по задаче будут предоставлены отдельно.
Редактирование медицинсков текстов (мужской препарат)
Здравствуйте!
Нужна редактура текстов, написанных копирайтерами на бирже.
На новый препарат для улучшения мужской силы.
Большой плюс, если вы действующий врач по направлению мужского здоровья.
Подправить сомнительные участки, чтобы не выглядело как обман.
Время: 2-3 часа
Тип контента: обзор, интервью с врачом, отзыв про опыт применения
Объем ~16к символов б.п.
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