Редактирование медицинсков текстов (мужской препарат)

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Закрыт15 заявок424 просмотра

Здравствуйте!

Нужна редактура текстов, написанных копирайтерами на бирже.

На новый препарат для улучшения мужской силы.

Большой плюс, если вы действующий врач по направлению мужского здоровья.

Подправить сомнительные участки, чтобы не выглядело как обман.

Время: 2-3 часа

Тип контента: обзор, интервью с врачом, отзыв про опыт применения

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senutaka
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