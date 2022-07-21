Предлагается удаленная работа (подработка) на дому для жителей РФ 18+. Гибкий график, обучение и поддержка 24/7. Необходимы 2-3 часа свободного времени и доступ к интернету. Обязанности включают выполнение инструкций и регистрацию на интернет-площадках. Зарплата от 1000 до 3000 рублей в день.