Вычитать текст на орфографию и пунктуацию.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт86 заявок1093 просмотра

Нужно выполнить вычитку на орфографию и пунктуацию. 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Редактирование и Корректура