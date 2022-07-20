Редактирование текста. Литературное редактирование.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки241 просмотр

Редактирование, участие в написании статей, работа с авторами. Помощь в создании понятных, интересных и структурированных текстов. Литературное редактирование всей полученной информации. 

Написание статей
3 года назад
nnatoceeva
Наталья 
26 лет
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3 дня назад
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