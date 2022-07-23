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Перенос текста сайта в ворд пресс с старых страниц в новые
Добрый день. Что необходимо сделать? Перенести страницы согласно т.з . проверка качества согласно т.зесть шаблоны нужно поменять информацию согласно курсатексты уже готовые . надо только перенести со старого сайта на новый
из них около 10 уже сделано акцент на раздел проф курсы
весь сайт нужно перевести и поменять текст в шаблоне ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ - Кадры делового Мира (kdm-kursi.com.ua) Курсы для школьников в Николаеве - Кадры делового Мира (kdm-kursi.com.ua) Услуги - Кадры делового Мира (kdm-kursi.com.ua) Пишите если готовы в ближайшее время начать и выполнить проект от начала до конца качественно и быстро Для оценки обема работы скидываем шаблон и страницу которая уже сделана и вы можете посмотреть разницу и объем работы опираясь на т.зКурсы главных бухгалтеров - Кадры делового Мира (kdm-kursi.com.ua) базовый шаблон который уже есть на всех страницахКурсы Python онлайн | Николаев - Кадры делового Мира (kdm-kursi.com.ua) исправленная по этому примеру сделать все остальные курсы
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