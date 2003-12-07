Поправить цвет текста

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Закрыт11 заявок447 просмотров

Нужно поправить цвет текста в плагине - сайт на вп

3 года назад
makeithappen
Маргарита 
35 лет
4 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
35 лет
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3 года назад
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Катерина
 
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Катерина
 
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Христина
 
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Егор
 
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2 года назад
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Анастасія
 
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3 года назад
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