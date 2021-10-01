makeithappen

Необходимо кроссбраузерно сверстать новый дизайн (поменялись цвета, расстояние между элементами, структура в соновном осталась прежней) на сайте на вордпресс. А также внедрить новый дизайн форм обратной связи, одна из которых реализована через Битрикс24, а второй ...