makeithappen

Маргарита makeithappen

 
34 годаФинляндия/Лахти
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
9%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
razzylom
25 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Внести корректировки в мобильную верстку сайта
Отличный заказчик, рекомендую
Все супер. Спасибо.
Ответный отзыв
sasha_zlobin
Александр 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Правка css
Рекомендую, все прошло быстро и качественно
Задача выполнена оперативно и качественно! Александр все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв