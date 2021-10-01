makeithappen

Есть перечень недоточетов (порядка 5-10 пунктов). Надо скорректировать. Касается только мобильной версии сайта.
- HTML-верстка39 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо кроссбраузерно сверстать новый дизайн (поменялись цвета, расстояние между элементами, структура в соновном осталась прежней) на сайте на вордпресс. А также внедрить новый дизайн форм обратной связи, одна из которых реализована через Битрикс24, а второй ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно попробовтаь мобильное отображение сайта на вордпресс - в корректировке нуждается 1 первый экран.HTML-верстка24 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо выполнять доработки сайта. Нужно иметь понимание о работе системы.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо поменять верстку шапки на сайте. Сайт на вордпресс. Реализовать надо в течение завтрашнего дня. Перемены не кардинальные. подробное ТЗ - кандидатам, у которых есть отзывы.HTML-верстка19 заявокЗакрытгод назад
Нужно поправить цвет текста в плагине - сайт на впРедактирование и Корректура11 заявокЗакрытгод назад
Сайт на wp Слайдер реализован через meta слайдерВеб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
После обновления сайта на wp 5.7 до последней версии ломается выпадающее меню и все слайдеры. Надо починить.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрытгод назад
Нужно доработать существующий дизайн сайта. ТЗ - будет направлено кандидатам. Срок - сжатые. К ответу прикладывайте, пожалуйста, свои работы.Дизайн сайтов98 заявокЗакрытгод назад
Есть код, вызывающий оконшко виджета, схожее с https://elfsight.com/whatsapp-chat-widget/ - надо чуть поправить верстку и условия появления.HTML-верстка15 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо добавить домен Сервер на reg ru c ос Ubuntu Перенести файлы и БД 2х сайтовСистемное администрирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Внести корректировки в мобильную верстку сайта. Пофиксить две вещи: 1. Сделать "верхние пункты" меню (сейчас по тапу они раскрываются) - также кликабельными 2. После раскрытия вложенных пунктов кусок меню отъезжает вниз и между пунктами образуется "пространство".HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Задача небольшая. Выполнить оперативно.HTML-верстка40 заявокЗакрыт2 года назад
Внести небольшиуе корректировку в верстку сайта через css.HTML-верстка45 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо добавить две иконки на сайт через css, возможно с использованием псевдоэлементов, так как иконки должны быть кликабельны. Сделать задачу - в течение суток. Адаптивно. Для десктопа и мобайла - 2 разных файла используются (хоя, думаю, это ...HTML-верстка52 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1
Нужно внести правку в css сайта. Сделать так, чтобы картинка, располложенная внутри ссылки, не "подчеркивалась" как традиционные текстовые ссылки. UPD Подчеркивание ссылок в контенте реализовано не через text decoration, а через border-bottom.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $200
Сайт работает на базе MODX EVO 1.2.1 и SHKP Гужно выполнить следующие доработки: настроить онлайн оплату (плагин) настроить рассчет стоимость доставки добавить промкоды, по которым меняется цена в корзинеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $50
Нужно сделать так, чтобы заявки(регистрации) с сайта падали в amo crmВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить ряд программных доработок в размере 4-5 часов. Иметь опыт работы с этой системой.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо добавлять в CRM новых пользователей сайта и наборотВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад