Правка верстки

HTML-версткаЗакрыт52 заявки1107 просмотров
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Необходимо добавить две иконки на сайт через css, возможно с использованием псевдоэлементов, так как иконки должны быть кликабельны. Сделать задачу - в течение суток.

Адаптивно.

Для десктопа и мобайла - 2 разных файла используются (хоя, думаю, это не сущственно).

Какие файлы править - я скажу.

2 года назад
makeithappen
Маргарита 
34 годаФинляндия
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад