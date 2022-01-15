Правка верстки

Необходимо добавить две иконки на сайт через css, возможно с использованием псевдоэлементов, так как иконки должны быть кликабельны. Сделать задачу - в течение суток.

Адаптивно.

Для десктопа и мобайла - 2 разных файла используются (хоя, думаю, это не сущственно).

Какие файлы править - я скажу.