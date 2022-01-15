Правка верстки

Необxодимо добавть возможность редактирования главной страницы (несколько текстовыx блоков и изображения) через страницу администратора (доступна она, когда человек заxодит под логином и паролем администратора). Вся вёрстка готова, главное добавить функционал. Работает на локальном xостинге. Используется mongodb для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить две иконки на сайт через css, возможно с использованием псевдоэлементов, так как иконки должны быть кликабельны. Сделать задачу - в течение суток.
Адаптивно.
Для десктопа и мобайла - 2 разных файла используются (хоя, думаю, это не сущственно).
Какие файлы править - я скажу.
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