Егор Буланча e_sergeevich20e_sergeevich20
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная, адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов!
Преимущества работы со мной:
- готов приступить к работе прямо сейчас
- довожу работу до конца
- соблюдаю сроки
- всегда на связи и готов обсудить нюансы работы
- в течении 2 недель после сдачи работы, гарантирую доработку верстки в случае если вас что то не устроит
Стек технологий:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- JavaScript
- Gulp
- препроцессор SCSS,
- Flexbox, Grid Layout
- БЭМ
- Git
- Figma / Photoshop
Как со мной можно связаться?Telegram: @sergeevich113
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга IT-компании58 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга инвест компании60 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга кофейни63 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга мебельной компании55 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга отеля57 просмотров