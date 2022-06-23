Качественная, адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов! Преимущества работы со мной: готов приступить к работе прямо сейчас

довожу работу до конца

соблюдаю сроки

всегда на связи и готов обсудить нюансы работы

в течении 2 недель после сдачи работы, гарантирую доработку верстки в случае если вас что то не устроит Стек технологий: HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

JavaScript

Gulp

препроцессор SCSS,

Flexbox, Grid Layout

БЭМ

Git

Figma / Photoshop Как со мной можно связаться? Telegram: @sergeevich113 : @sergeevich113 Почта: [email protected] JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmaSCSSGulpPhotoshop

Я против войны в Украине !