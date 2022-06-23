e_sergeevich20

Егор Буланча e_sergeevich20

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная, адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов!

Преимущества работы со мной:

  • готов приступить к работе прямо сейчас
  • довожу работу до конца
  • соблюдаю сроки
  • всегда на связи и готов обсудить нюансы работы
  • в течении 2 недель после сдачи работы, гарантирую доработку верстки в случае если вас что то не устроит

Стек технологий:

  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3)
  • JavaScript
  • Gulp
  • препроцессор SCSS,
  • Flexbox, Grid Layout
  • БЭМ
  • Git
  • Figma / Photoshop

Как со мной можно связаться?

 Telegram: @sergeevich113

Почта: [email protected]

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmaSCSSGulpPhotoshop