Качественная и своевременная верстка.

Работа качественно и в срок - вёрстка сайтов с CSS3\HTML5, GULP, БЭМ, SCSS, jQuery,JavaScript .

В течение месяца после передачи готовой верстки бесплатно исправляю ошибки,которые могли быть пропущены при приеме работы.

Навыки:

HTML5 ﻿(семантически грамотная верстка)

CSS3 (﻿Scss)

JavaScript (﻿﻿jQuery)

Flexbox

BEM

Responsive

Git (Github)

Bootstrap 5

Pixel Perfect

Gulp



- не нарушаю сроков

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.