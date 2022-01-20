Качественная и своевременная верстка.
Работа качественно и в срок - вёрстка сайтов с CSS3\HTML5, GULP, БЭМ, SCSS, jQuery,JavaScript .
Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи готовой верстки бесплатно исправляю ошибки,которые могли быть пропущены при приеме работы.
Навыки:
- HTML5 (семантически грамотная верстка)
- CSS3 (Scss)
- JavaScript (jQuery)
- Flexbox
- BEM
- Responsive
- Git (Github)
- Bootstrap 5
- Pixel Perfect
- Gulp
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:@MartinEde_n
- не нарушаю сроков
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
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Портфолио
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