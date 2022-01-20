xxx_net

Евгений xxx_net

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная и своевременная верстка.

Работа качественно и в срок - вёрстка сайтов с CSS3\HTML5, GULP, БЭМ, SCSS, jQuery,JavaScript .

Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи готовой верстки бесплатно исправляю ошибки,которые могли быть пропущены при приеме работы.

Навыки:

  • HTML5 ﻿(семантически грамотная верстка)
  • CSS3 (﻿Scss)
  • JavaScript (﻿﻿jQuery)
  • Flexbox
  • BEM
  • Responsive
  • Git (Github)
  • Bootstrap 5
  • Pixel Perfect
  • Gulp
Связь:

Работа со мной:

- не нарушаю сроков

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Портфолио