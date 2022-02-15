pexotaxbox

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов. CSS3, HTML5, адаптивность.

Работая со мной вы экономите :

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов Figma, Abode_Photoshop.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Связь :

Ответственность :

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий :

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстка из PSD, Figma

Технологии :

- HTML

- CSS

- Java Script

-Gulp

- PageSpeed Insights

-БЭМ

Связь :