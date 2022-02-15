pexotaxbox

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов. CSS3, HTML5, адаптивность.
Работая со мной вы экономите :
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов Figma, Abode_Photoshop.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Связь :
- Email: [email protected]
- Телеграм: @Dmitriy_Kuznecov57
- WhatsApp: 8(985)-066-80-82
Ответственность :
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий :
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстка из PSD, Figma
Технологии :
- HTML
- CSS
- Java Script
-Gulp
- PageSpeed Insights
-БЭМ
Связь :
- Email: [email protected]
- Телеграм: @Dmitriy_Kuznecov57
- WhatsApp: 8(985)-066-80-82
Действие аккаунта приостановлено!