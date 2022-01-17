Нужно обновить верстку сайта, обновить кнопки арт и также добавить анимацию на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести правки в свёрстанный лендинг. Добавить видео.
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