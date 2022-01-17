Внести правки в свёрстанный лендинг

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Внести правки в свёрстанный лендинг. Добавить видео. 

2 года назад
guest_16390503799868
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
all-nice
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
2 года назад
$10
2 дня
UAH
Работаем уже второй раз, работа выполняется сразу, как получает от нас техническое задание. Реагирует на все сообщения быстро. Спасибо 👍
Второй раз работаем и все отлично!