Web-разработчик, верстальщик.

﻿Привет, я Арсен. Сверстаю ваш сайт!

﻿В чём специализируюсь / что использую :

HTML5, CSS3

gulp

SCSS, SASS, LESS

JS, Jquery

адаптивная вёрстка

BEM методология

Vue js

﻿Как работаю с клиентом :

﻿- стараюсь быть для заказчика решалой, если надо - сведу с дизайнером, попытаюсь помочь разобраться во всей этой WEB-карусели.

﻿- работаю по предоплате.

﻿- оцениваю размер работы, сроки и цену.

﻿- верстаю, делаю адаптив, делаю тест на скорость загрузки сайта.

﻿- делаю заказчику аккаунт на хостинге, регистрирую домен.

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﻿Связь :

﻿Telegram: @a_kulynych,

﻿Viber: +380 68 043 44 47,

﻿Mail: [email protected],

﻿Instagram: a.kulynych.

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