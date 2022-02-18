Web-разработчик, верстальщик.
Привет, я Арсен. Сверстаю ваш сайт!
В чём специализируюсь / что использую :
- HTML5, CSS3
- gulp
- SCSS, SASS, LESS
- JS, Jquery
- адаптивная вёрстка
- BEM методология
- Vue js
Как работаю с клиентом :
- стараюсь быть для заказчика решалой, если надо - сведу с дизайнером, попытаюсь помочь разобраться во всей этой WEB-карусели.
- работаю по предоплате.
- оцениваю размер работы, сроки и цену.
- верстаю, делаю адаптив, делаю тест на скорость загрузки сайта.
- делаю заказчику аккаунт на хостинге, регистрирую домен.
Связь :
Telegram: @a_kulynych,
Viber: +380 68 043 44 47,
Mail: [email protected],
Instagram: a.kulynych.
Портфолио
- Адаптивная вёрстка42 просмотра
- Страховая компания.39 просмотров