Транскрибация аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок460 просмотров

Расшифровать 35 минут аудио. Оформить диалогом. 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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