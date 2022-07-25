Требуется внести правки в PDF файл. Задача включает редактирование текста и корректуру. Ожидается качественное выполнение с учетом всех указанных правок.
Транскрибация аудио в текст
Перевести из аудио в текст 5 аудио по 20 мин (mpeg-4)
Аудио на русском языке.
Заявки фрилансеров
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