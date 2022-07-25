Транскрибация аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт25 заявок760 просмотров

Перевести из аудио в текст 5 аудио по 20 мин (mpeg-4)

Аудио на русском языке.

3 года назад
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