Транскрибация аудио в текст

Требуется перенести текстовые материалы с старых страниц сайта на новые в WordPress. Необходимо редактирование и корректура информации согласно техническому заданию, с акцентом на раздел профессиональных курсов. Проверка качества и замена текстов в шаблонах. Около 10 страниц уже выполнено.