Необходимо перевести файлы коммерческого предложения (5 страниц) из форматов CDR, FONT, JPG, ODF, ODT и PDF в формат Word. Обратите внимание, что перенос данных из указанных форматов может быть некорректным, требуется тщательная работа по редактированию и корректуре.
Нейтив спикер/редактор по английскому языку
Необходим нейтив спикер для проверки сайта на английском языке.
Нужно сделать проверку корректором и редактором, проверить не только наличие ошибок грамматики/пунктуации, а также и то, чтобы текст звучал естественно для американцев.
Вот что нужно учесть:
- Проверить надо весь сайт, все страницы, включая формы, заголовки и т п., кроме статей в блоге;
- Исполнитель должен иметь какое-то профессиональное отношение к языку (можно быть нейтивом, но при этом неграмотным);
- Нужна подробная информация от исполнителя с портфолио;
- Подробнее о сайте и возможности заключения договора после отклика. Также прошу указать приблизительную стоимость услуги.
Заявки фрилансеров
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