Необходим нейтив спикер для проверки сайта на английском языке.

Нужно сделать проверку корректором и редактором, проверить не только наличие ошибок грамматики/пунктуации, а также и то, чтобы текст звучал естественно для американцев.

Вот что нужно учесть:

- Проверить надо весь сайт, все страницы, включая формы, заголовки и т п., кроме статей в блоге;

- Исполнитель должен иметь какое-то профессиональное отношение к языку (можно быть нейтивом, но при этом неграмотным);

- Нужна подробная информация от исполнителя с портфолио;

- Подробнее о сайте и возможности заключения договора после отклика. Также прошу указать приблизительную стоимость услуги.