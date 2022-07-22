Нейтив спикер/редактор по английскому языку

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка349 просмотров

Необходим нейтив спикер для проверки сайта на английском языке.

Нужно сделать проверку корректором и редактором, проверить не только наличие ошибок грамматики/пунктуации, а также и то, чтобы текст звучал естественно для американцев.

Вот что нужно учесть:

- Проверить надо весь сайт, все страницы, включая формы, заголовки и т п., кроме статей в блоге;

- Исполнитель должен иметь какое-то профессиональное отношение к языку (можно быть нейтивом, но при этом неграмотным);

- Нужна подробная информация от исполнителя с портфолио;

- Подробнее о сайте и возможности заключения договора после отклика. Также прошу указать приблизительную стоимость услуги.

3 года назад
sashakoen1
Саша 
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Был
3 года назад

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год назад
3 года назад