Необходимо файлы коммерческого предложение перевести в формат word

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт53 заявки818 просмотров

Здравствуйте, необходимо файлы коммерческого предложение (5 страниц) перевести в формат word 

Имеются следующие форматы: CDR, FONT, JPG. ODF. ODT. PDF 

Клиенту на выходе нужен WORD 

C форматов,которые выше в ворд переносит некорректно. 

 

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