Задача привести текст в читабельный вид

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Закрыт56 заявок1017 просмотров

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Задача привести текст в читабельный вид

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Цена за 1 статью 20000 знаков 200 рублей

3 года назад
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